نيجيرفان بارزاني يحث ألمانيا على دعم العراق وكوردستان لمواجهة التغير المناخي

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وسكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الاثنين، على ضرورة إعداد برنامج متين لمساعدة العراق والاقليم في مواجهة أزمة الجفاف والتغير المناخي.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع في العاصمة الالمانية برلين مع سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية السيدة فرانسيسكا برانتنر، بحضور السفير العراقي، وبحث الجانبان التحديات التي تواجه العراق بسبب التغير المناخي وشح المياه والجفاف والتصحر.

وأكدا على أن هذه المتغيرات تجعل العراق بحاجة إلى الدعم والمساعدة والخبرات الخارجية.

واتفق الجانبان على ضرورة وجود برنامج متين لمواجهة هذه التحديات في العراق، مشددان على ضرورة وأهمية مساعدة العراق وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سيفينا شولتز، وتباحث حول تطوير العلاقات بين المانيا والعراق واقليم كوردستان والتعاون المشترك في مختلف المجالات والوضع في سنجار والايزيديين والنازحين واللاجئين في الاقليم الى جانب مخاطر التغيير المناخي على العراق.

كما التقى بوزير الدولة الالمانية للشؤون الخارجية توبياس ليندنر، ودعا ألمانيا إلى استمرار دعمها للعراق والإقليم للقضاء على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار.