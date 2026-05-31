نيجيرفان بارزاني يحثُّ القوى السياسية الكوردستانية على التفاهم حفاظاً على مصالح الشعب

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية إلى العمل من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة لشعب الإقليم.

جاء ذلك في برقية هنأ بها الرئيس نيجيرفان بارزاني، علي بابير، رئيس جماعة العدل كوردستانية، وقيادة الجماعة وأعضائها وجماهيرها، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجماعة، آملاً لهم التوفيق.

وجدد رئيس الإقليم التأكيد على أهمية مكانة القوى والأطراف السياسية ومكونات كوردستان في ترسيخ التفاهم ووحدة الصف الوطني في سبيل حماية المصالح العليا لشعبنا والعمل المشترك، لنمضي معاً صوب مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لكوردستان.