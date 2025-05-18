نيجيرفان بارزاني يجري محادثات مع عراقچي في طهران

شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، تمحورت حول آخر تطورات المنطقة، وطبيعة العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان، وطهران.

وقبل ذلك، التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نيجيرفان بارزاني، في العاصمة طهران، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من "منتدى طهران للحوار".

وتعقيبا على الاجتماع كتب رئيس الاقليم في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "سعدتُ كثيراً بلقائي اليوم في طهران مع مسعود بَزشكيان، رئيس جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء "على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل من العراق وإقليم كوردستان في جميع الميادين".

وتابع نيجيرفان بارزاني "كما تبادلنا وجهات النظر بشأن آخر التطورات والأوضاع في المنطقة، وأكدنا على أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء وتعزيز التعاون الشامل على أساس المصالح المشتركة".

في غضون ذلك ذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين عبرا عن سعادتهما لمستوى العلاقات بين البلدين، وأكدا رغبتهما المتبادلة في توسيع التعاون خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني، إلى طهران، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للمشاركة في المنتدى الذي يعقد يومي 18 و19 أيار الجاري، بمشاركة وفود من 53 دولة.

وفي كلمته خلال المنتدى، أشار بارزاني إلى التحديات التي تواجه العلاقة بين بغداد وأربيل، مشدداً على أن الحكومة في بغداد لا تتعامل مع الإقليم وفقاً للدستور، مما يستدعي معالجة عاجلة لمسألة الفيدرالية بين الطرفين.

وأكد بارزاني على الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين الشعبين الكوردي والإيراني.