نيجيرفان بارزاني يجري مباحثات سياسية وتجارية مع قنصلي ألمانيا ومصر في أربيل

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، كل من القنصل العام الجديد لألمانيا كألبريشت فون فيتكه، والقنصل المصري الجديد في اربيل باليوز محمود فاروق.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، هنّأ القنصل العام لألمانيا بنجاح انتخابات برلمان كوردستان وأشاد بالمشاركة العالية في الانتخابات، كما ناقش مع نيجيرفان بارزاني خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

واكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين ألمانيا والعراق وإقليم كوردستان، لاسيما في المجالات التي تشكل أهمية خاصة للإقليم. وفي هذا السياق، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني الدعم الألماني المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

العلاقات بين أربيل وبغداد، والوضع الحالي والتحديات في المنطقة، بما في ذلك تطورات الوضع في الشرق الأوسط كانت مسائل أخرى خلال اللقاء.

وعلى صعيد متصل عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في لقاء مع باليوز محمود فاروق يوسف، القنصل العام الجديد لجمهورية مصر في إقليم كوردستان، عن دعم الإقليم الكامل لإنجاح مهامه.

وأكد الجانبان الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في المجال التجاري، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري بين إقليم كوردستان والجمهورية العربية المصرية.

الانتخابات في اقليم كوردستان والوضع في العراق والمنطقة عامة كانت مسائل اخرى خلال اللقاء.