نيجيرفان بارزاني يجري زيارةً رسميةً إلى الإمارات

من المرتقب أن يتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة "أبوظبي" في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين الإماراتيين.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، فإن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث خلال الزيارة مع محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، علاقات وآفاق التعاون المشترك بين الإمارات والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وملفات أمن الطاقة.