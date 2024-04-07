نيجيرفان بارزاني يجري جردة حساب لملفات النفط والرواتب والانتخابات ويؤشر خسارة بـ7 مليارات دولار

شفق نيوز/ قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، إن اتفاق الرواتب الذي توصلت له حكومتا بغداد وأربيل "جيد للغاية"، في حين أكد أن تعليق تصدير النفط من كوردستان تسبب بخسارة الميزانية العراقية العامة 7 مليارات دولار.

وأضاف الرئيس بارزاني، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، "خلال زيارتنا لبغداد، عقدنا عدة لقاءات مع رئيس الوزراء وائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي"، موضحاً أن "اجتماعاتنا كانت بشكل عام في إطار العلاقات المستقبلية بين إقليم كوردستان وبغداد وحاولت وضع آلية لكي نتمكن من الاستمرار بعقد هذه الاجتماعات حتى يمكن مناقشة المشاكل الحالية في مكان واحد وإيجاد الحلول لها".

وتابع، أن "مسألة الرواتب هي قضية أساسية لحكومة إقليم كوردستان والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس وزراء الاقليم ورئيس الوزراء الاتحادي بداية جيدة للغاية ونأمل أن يستمر".

وقال الرئيس بارزاني، "ناقشنا أيضاً مسألة النفط وبالطبع كإقليم كوردستان نعتقد أنه يجب استئناف تصدير النفط، لأن هذا الموضوع سبب ضرراً كبيراً للعراق وإقليم كوردستان وحتى الآن خسرت الميزانية العراقية أكثر من سبعة مليارات دولار".

وأضاف، "بالطبع تمت مناقشة هذه القضية، لكن الأمر يتطلب المزيد من الوفود من حكومة إقليم كوردستان لزيارة بغداد والتحدث أكثر عن هذه القضية، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة".

وحول إجراء انتخابات اقليم كوردستان في موعدها، قال نيجيرفان بارزاني، "من مسؤوليتي كرئيس لإقليم كوردستان حددنا موعد إجراء الانتخابات ولا يوجد أي تغيير في هذا الموضوع وطبعا هذه مسألة سياسية ويجب على جميع القوى السياسية أن تتحدث عنها والخروج بتفاهم من هذه النقاشات".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وصل أمس السبت، الى العاصمة بغداد حيث شارك في كل من اجتماع الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية، والاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم صباح اليوم الأحد.

وأكد بارزاني على الرغبة الجادة للإقليم في حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية وفقا لبنود الدستور الدائم للبلاد.