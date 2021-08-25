نيجيرفان بارزاني يجدد مطالبته للحكومة العراقية بتعويض ضحايا مجزرة بهدينان

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء بياناً في ذكرى مرور 33 سنة على عمليات الأنفال التي طالت منطقة "بهدينان"، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة العراقية بتعويض ذوي ضحايا هذه المجزرة التي ارتكبها نظام صدام حسين في نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم.

وقال الرئيس بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اليوم، وفي الذكرى الثالثة والثلاثين لأنفال بهدينان، نستذكر بتقدير وإجلال الشهداء الذين سقطوا في العمليات التي استمرت من 25 آب إلى 6 أيلول من العام 1988 ضمن المرحلة الأخيرة من عمليات الأنفال التي نفذتها خمس فرق عسكرية عراقية ضد السكان المدنيين لمنطقة بهدينان".

وأضاف أنه "مواصلة لتلك الحملة، اقتاد الجناة بكل وحشية وفي جريمة منقطعة النظير 182 ألف مواطن كوردستاني، من كرميان إلى آخر قرى بهدينان، صوب صحارى الموت في جنوب العراق، ومثلما فعلوا في بهدينان لم يميزوا بين مسجد ودير وبيت وحقل وبستان يعود لكل مكونات المنطقة، فهدموا وأحرقوا مع تخريب وحرق طبيعة وبيئة كوردستان".

رئيس الإقليم أشار إلى أن "أنفال بهدينان وكل الجرائم التي اقترفت بحق شعب كوردستان، تبقى جرحاً لا يلتئم أبداً، ولا يُنسى أبداً، ورمزاً يدل على مظلومية شعب مسالم لم يطالب إلا بالحياة والحرية وبحقوقه. هذه الذكرى والتاريخ المُثخن بفواجع وآلام شعب كوردستان، يزيدان إصرار هذا الشعب كما هو دائماً على السعي لبلوغ أحلامه وتطلعاته".

كما قال نيجيرفان بارزاني "تحثنا ذكرى الشهداء وكد شعب كوردستان والضحايا على تجاوز مصاعب الحاضر وتعزيز وحدة الصف وتلاحم وشراكة كل مكونات شعب كوردستان في سبيل تحقيق مستقبل أفضل".

وشدد بالقول إنه "نؤكد في هذه الذكرى أن على الحكومة الاتحادية العراقية تنفيذ قرارات المحكمة العراقية العليا للجرائم بتعويض الضحايا، وفي إقليم كوردستان نشدد على تقديم المزيد من الخدمات لذوي الشهداء والمؤنفلين".

وتابع رئيس إقليم كوردستان قائلاً: يجب العمل بجد على توثيق الجرائم وإقرارها كجرائم إبادة جماعية على المستوى الدولي، وحشد كل الجهود في سبيل قطع الطريق على تكرار مثل هذه الجرائم في كل مكان على وجه الأرض، وأن لا تشهد الإنسانية مثل هذه الجرائم أبداً".