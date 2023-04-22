نيجيرفان بارزاني يجدد دعمه لحرية الصحافة ويؤكد: الكلمة مسؤولية

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، دعمه الكامل للصحفيين في كوردستان، داعيا الى نقل الاحداث و الاخبار بمهنية وصدق.

جاء ذلك خلال رسالة نشرها بارزاني بمناسبة الذكرى 125 للصحافة الكوردية والذكرى 25 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وقال بارزاني خلال تلك الرسالة، ووردت لوكالة شفق نيوز؛ "أهنئ جميع الصحفيين الكورد بالذكرى 125 للصحافة الكوردية والذكرى 25 لتأسيس اتحاد الصحفيين الكوردستاني وأتمنى لهم التوفيق وتحية لروح مقداد مدحت بدرخان الرائد الذي أصدر أول صحيفة (كوردستان)".

واضاف بارزاني؛ "في هذه المناسبة ، اجدد دعمي الكامل للصحفيين ، وحرية الصحافة ، وحرية التعبير ، وحرية القلم ، وحرية الكتابة ، وهي الركيزة الأساسية لأي مجتمع حي ومتطور"، مؤكدا "إنها ضرورة لتعزيز الديمقراطية والحريات وحماية حقوق الإنسان ، لذلك يجب حمايتها".

وشدد بارزاني، على أن "الكلمة مسؤولية"، داعيا الصحفيين في كوردستان إلى "التعامل مع الكلمة بأقصى قدر من الامانة والمسؤولية وأن ينقلوا الأخبار والأحداث بحرية ومهنية وصدق، وأن يؤدوا واجباتهم بشكل صحيح في إطار أخلاقيات الصحافة لكي يتمكنوا من القيام بدورهم الصحيح في تحديد الأخطاء والعيوب وتصحيحها".

وختم بارزاني قائلا ؛" تحية لكل الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم خلال حقبة النضال والحرية وستبقى ذكراهم الى الأبد ".

ويحيي اقليم كوردستان، اليوم السبت 22 نيسان 2023، "يوم الصحافة الكوردية"، حيث صدور العدد الأول من صحيفة "كوردستان"، وتأسيس نقابة صحفيي الاقليم.

وكان برلمان كوردستان قد صادق على مقترح تحديد يوم الثاني والعشرين من نيسان في كل عام، يوما للصحافة الكوردية في الإقليم.