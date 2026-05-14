نيجيرفان بارزاني: ندعم الزيدي بتشكيل حكومة تراعي الدستور وتؤمن الازدهار والرفاهية للعراقيين

شفق نيوز - زاخو

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، استعداد الإقليم للعمل مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في تشكيل حكومة يستند برنامجها على المبادئ الأساسية للدستور، وتؤمن الرفاهية والازدهار للعراقيين كافة، مجدداً في الوقت ذاته تأكيده على ضرورة التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في سبيل التصدي للإرهاب ومنع عودة ظهوره مرة أخرى في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم تخرج الدورة الثالثة لـ 359 ضابطاً برتبة ملازم في الكلية العسكرية الثانية في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة.

البيشمركة جزء من منظومة الدفاع

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، إن "قوات البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية وهذه الكلية أيضا هي جزء من وزارة الدفاع العراقية لذلك يتعين على العراق أن يؤدي جميع التزاماته الدستورية أمام قوات البيشمركة من دعم وتسليح"، مؤكداً أن "البيشمركة لا تشكل خطراً على العراق، بل هم حماة الوطن وفي عملية تحرير البلاد من قبضة داعش تبين ذلك من حماية بغداد ومحاربتها التنظيم المتشدد وكسر اسطورته".

النزاع في المنطقة

وفي جانب آخر من كلمته تطرق رئيس الإقليم إلى التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وقال "نحن نمرُّ بوضع صعب وهذه التوترات اثرت على الجميع، ونحن في إقليم كوردستان نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مع الحل السلمي لجميع المشاكل والخلافات، ولا نرغب بأن تصبح كوردستان والعراق جزءاً من الصراع بأي شكل من الأشكال".

العملية السياسية العراقية

وعن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قال الرئيس نيجيرفان بارزاني، "نتطلع بآمال إلى العمل مع الرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على أساس الدستور العراقي، ونحن مستعدون للعمل معه لضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وتحقيق الازدهار والتقدم والتطور لعموم العراق دون تمييز".

وأضاف أن "إقليم كوردستان هو جزء مهم من العراق مرتبطان ببعض وانتصارنا واحد و تحدياتنا مشتركة"، مشددا أن "قوة بغداد تعني قوة إقليم كوردستان وقوة إقليم كوردستان هي قوة لبغداد"، مؤكداً استعداد الإقليم لحل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل على أساس الدستور.