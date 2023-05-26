نيجيرفان بارزاني يجدد تأكيده بضرورة الحفاظ على الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، تأكيده على ضرورة الحفاظ على الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم بمناسبة ذكرى "ثورة گولان"، وقال الرئيس بارزاني، إن "ثورة گولان كامتداد لثورة أيلول بقيادة البارزاني الخالد التي اثبتت حقيقة أن أي قوة، و مؤامرة مهما كبرت لا يمكن لها ان تكسر إرادة الشعب الكوردستاني في الحرية لذا باقصى درجات الحضور انتفض الشعب الكوردستاني مجددا في ثورة گولان حتى تُوجت في بانتفاضة 1991".

وأضاف "فلنجعل ذكرى ثورة گولان ركيزة لوحدة الصف و التوافق بين جميع الجهات السياسية ومكونات كوردستان، وأن نعمل سوية لحل المشاكل وتجاوز الصعاب لكي نتمكن من الحفاظ على الفدرالية وحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ونخطو إلى مستقبل أفضل".