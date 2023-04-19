نيجيرفان بارزاني يجدد تعهده بمواصلة العمل على إنقاذ المختطفين الإيزيديين

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، مجدداً تعهده في إنقاذ من تبقى من مختطفيهم على يد تنظيم داعش.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، "أبارك بحرارة للأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعراق وكل مكان من العالم بعيد رأس السنة الإيزيدية، راجياً لهم عيداً وعطلة سعيدين آمنين".

وأضاف "تحياتي وتقديري لعوائل وضحايا الإرهاب من الإيزديين، قلوبنا معهم دائماً، ونؤكد لهم أننا سنستمر في العمل على إنقاذهم والكشف عن مصائرهم طالما كان هناك إيزيدي مجهول المصير ومختطف".

في 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.

وكان رئيس الاقليم قد افتتح مكتبا خاصا لتحرير المختطفين الإيزيديين من كلا الجنسين والفئات العمرية كافة، وقد نجح هذا المكتب في تحرير الآلاف من المختطفين من قبضة داعش بجهود ذاتية حيث لم يبادر المجتمع الدولي ولا الحكومة العراقية في القيام بمثل هذا الأمر.

وتعلن السلطات الأمنية والمعنية بملف المختطفين على يد تنظيم داعش في الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان، بين وقت وآخر عن تحرير مختطفين ومختطفات من قبضة تنظيم داعش في سوريا.