نيجيرفان بارزاني يجدد التأكيد على الدعم الكامل من كوردستان لعملية السلام في تركيا

شفق نيوز– اربيل

جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، التأكيد على دعم الإقليم الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى المؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي، الذي نظمه حزب (دَم بارتي) وعقد في إسطنبول، وتلاها ممثل رئيس الإقليم، دلشاد شهاب.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للقائمين على المؤتمر، مؤكداً أن رؤية إقليم كوردستان للسلام "ثابتة واستراتيجية"، وأن السلام ليس مجرد وقف لإطلاق السلاح، بل عملية تقوم على بناء الثقة وقبول الآخر وإيجاد المشتركات بين المختلفين.

وشدد على أن العنف لم يجلب لشعوب المنطقة سوى "الخراب والتخلف"، فيما يفتح الحوار والإرادة السياسية للسلام فرصاً واسعة للتنمية والاستقرار.

وأشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن تركيا "دولة مهمة وجار استراتيجي"، وأن استقرارها وتقدمها ينعكسان مباشرة على استقرار العراق والإقليم والمنطقة ككل، مضيفاً أن "تركيا في سلامها أقوى وبإمكانها أن تلعب دوراً أكبر في المنطقة".

وأكد بارزاني أن الإقليم دعم عملية السلام في السنوات الماضية بكل الأشكال، وأن تلك المرحلة أثبتت قدرة الحوار على تحقيق مكاسب لجميع الأطراف، مجدداً دعم كردستان الكامل لإنجاح المسار، ومؤكداً أن الإقليم سيبقى عامل استقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن المراحل الحساسة في عمليات السلام قد تواجه تحديات، إلا أن هذه التحديات "لا يجب أن تكون سبباً للتراجع"، مشدداً على أن نجاح السلام يتطلب "نفساً طويلاً واستمرارية".

وأثنى بارزاني في رسالته على دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤيته "الشجاعة" في الانفتاح على السلام، واصفاً ذلك بأنه "خطوة تاريخية" تتطلب إرادة سياسية قوية وروح مسؤولية.

كما أثنى على "أوجلان ودولت باخجلي" وجميع الشخصيات والأطراف التي تعمل من أجل ترسيخ السلام والتعايش، مؤكداً أن المستقبل لا يُبنى إلا على أساس الاستقرار.

وفي ختام الرسالة، أعرب رئيس إقليم كوردستان عن تمنياته بنجاح أعمال المؤتمر.