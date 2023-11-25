نيجيرفان بارزاني يجدد التزامه بمناهضة أعمال العنف والانتهاكات ضد المرأة

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مجددا فيه التزامه بمعارضة جميع أنواع العنف والانتهاكات ضدهن.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان "اليوم، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نجدد دعمنا الكامل لحملة الأيام الـ16 لمناهضة العنف ضد المرأة"، مردفا بالقول "نحن نعارض بشدة أي شكل من أشكال العنف ضد الفتيات والنساء والتحرش بهن أينما كان ولأي عذر كان".

وأضاف أنه "في هذا اليوم نستذكر كل النساء اللواتي تعرضن للظلم وسلبت حياتهن بسبب جنسهن و أختلافهن لا شيء يمكن أن ينصف الألم الكبير الذي تعانيه أُسر وآباء وأمهات هؤلاء الضحايا. والعزاء الوحيد لهم هو أننا جميعا نعمل معا لتحقيق العدالة لضحاياهم. كما نقدر دور الناشطات ورجال الدين وكل من يعمل على تحسين واقع المرأة بأي شكل من الأشكال".

وتابع رئيس الإقليم قائلا: وفي هذه المناسبة، نجدد التزامنا بالمعارضة القوية والجادة لجميع أعمال العنف والانتهاكات ضد المرأة وحقوقها. وسنواصل التنسيق والعمل مع الأطراف ذات العلاقة في إقليم كوردستان والعراق وعلى المستوى الدولي في هذا الإطار. ولن نتخلى أبدًا عن العمل من أجل بناء مجتمع حر وعادل ومتساو.