نيجيرفان بارزاني يجتمع مع سفيري أمريكا وفرنسا في بغداد

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، مع سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوفسكي وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء ناقش آخر تطورات الوضع السياسي في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد في ضوء آخر المستجدات، والاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مسألة الرواتب، فضلا عن الوضع الداخلي في الإقليم وانتخابات برلمان كوردستان.

وشدد الجانبان على أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد للحفاظ على السلام والاستقرار السياسي في البلاد، وضرورة التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية العراقية ومواصلة الجهود والحوار.

كما كانت للقاءات رئيس إقليم كوردستان في بغداد والعلاقات الأمريكية مع العراق والإقليم وبرنامج الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي الى واشنطن، محاور اخرى اثناء اللقاء، وفق البيان.

وفي لقاء آخر ضمن زيارته الى بغداد، اجتمع نيجيرفان بارزاني مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، وبحثا الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد والانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وقد قيم الجانبان بشكل إيجابي آخر التطورات في العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأكدا على أهمية التفاهم وحل المشاكل بين الجانبين.

كما بحث الجانبان العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان، وزيارة رئيس إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين.