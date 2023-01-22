نيجيرفان بارزاني يجتمع مع سفيري فرنسا وألمانيا: أثنى على إنشاء معهد ثقافي مشترك

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد، أهمية دعم الحكومة الاتحادية العراقية في تنفيذ منهاجها الوزاري.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم السفير الفرنسي في العراق إيريك شوفاليه والسفير الألماني ماتن ييغر ووفداً مرافقاً لهما وفق بيان لرئاسة اقليم كوردستان.

ووفق البيان، تم خلال اجتماع التباحث بشأن علاقات إقليم كوردستان مع فرنسا وألمانيا، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وأوضاع العراق والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية، وعلاقات أربيل وبغداد والجهود الرامية لحل المشاكل العالقة بينهما، ومسألة الطاقة وقدرات ومكانة إقليم كوردستان في هذا المجال.

واتفق بارزاني والوفد الضيف في الرأي بأهمية دعم الحكومة الاتحادية العراقية في تنفيذ منهاجها الوزاري وفقاً لما جاء في اتفاقية الأطراف السياسية لتشكيل هذه الحكومة، وأكد الجميع على أهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

وقدم السفيران الألماني والفرنسي نبذة عن مشروع إنشاء معهد المستقبل الثقافي الفرنسي – الألماني في أربيل في الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه، وأكدا على رغبة بلديهما في تعزيز علاقاتهما مع إقليم كوردستان في المجالات كافة، وخاصة في المجال الثقافي.

من جانبه، جدد رئيس إقليم كوردستان التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للمساعدات التي قدمتها فرنسا وألمانيا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، وإلى جانب التعبير عن الارتياح والثناء على وضع الحجر الأساس لمعهد المستقبل الثقافي الفرنسي – الألماني في أربيل، وصف بارزاني هذا المشروع بالخطوة المهمة في تقوية العلاقات الثقافية الفرنسية الألمانية مع إقليم كوردستان.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة، إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للنقاش والبحث في الاجتماع، بحسب البيان.