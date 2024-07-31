نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيس البرلمان الايراني في طهران.. صور

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول علاقات إيران مع اقليم كوردستان والعراق والمنطقة بصورة عامة والحديث عن آخر المستجدات في المنطقة.

وأكد الجانبان، وفق البيان، على أهمية تعزيز العلاقات بين ايران واقليم كوردستان والعراق في جميع المجالات، وشددا على أن التعاون المشترك على صعيد المنطقة ضرورياً لحماية الأمن والأستقرار.

وحضر اللقاء برفقة رئيس الإقليم، كل من نائب الرئيس شيخ جعفر شيخ مصطفى ووزير داخلية الاقليم ريبر أحمد ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وشارك بارزاني برفقة وفد رفيع المستوى، وإلى جانب رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأخرى المدعوة للمشاركة في مراسم أداء اليمين من جانب رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزيشكيان ومباشرته مهامه، والتي جرت في مجلس الشورى الإسلامي.