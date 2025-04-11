نيجيرفان بارزاني يجتمع مع أحمد الشرع في أنطاليا

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الجمعة، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة أنطاليا التركية.

وانطلقت يوم الجمعة، أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

وعُقد المنتدى برعاية أردوغان، الذي ألقى كلمة الافتتاح، وأعرب عن أمله أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير، وتوجيه رسالة سلام إلى شعوب العالم أجمع.

ويشارك في المنتدى هذا العام أربعة آلاف ضيف محلي وأجنبي، من بينهم 20 رئيساً ورئيس وزراء، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، و60 ممثلاً رفيع المستوى من المنظمات الدولية.

ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من بين القادة العشرين الذين وجهت لهم الحكومة التركية دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى، إلى جانب وزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، ممثلاً عن بغداد.