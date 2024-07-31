نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الرئيس الإيراني في طهران.. فيديو

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الاقليم في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "يسعدني أن التقيت بالرئيس مسعود بيزشكيان رئيس جمهورية إيران الإسلامية في أول يوم له في المكتب".

وأضاف "إنني أتطلع إلى العمل معًا لتعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع إيران".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وشارك بارزاني برفقة وفد رفيع المستوى، وإلى جانب رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأخرى المدعوة للمشاركة في مراسم أداء اليمين من جانب رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزيشكيان ومباشرته مهامه، والتي جرت في مجلس الشورى الإسلامي.