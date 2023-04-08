نيجيرفان بارزاني يجتمع في بغداد مع الرئاسات الأربع

رئيس اقليم كوردستان مع السوداني في لقاء سابق

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد.

وابلغ مصدر من داخل رئاسة الاقليم وكالة شفق نيوز، ان "رئيس الاقليم سيشارك في مراسم ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم و مراسم الذكرى 42 لتأسيس منظمة بدر".

واضاف ان "بارزاني وخلال زيارته سيعقد اجتماعات مع الرئاسات الأربع (الجمهورية والحكومة الاتحادية ومجلس النواب والقضاء الأعلى) لمناقشة الأوضاع الراهنة في العراق".