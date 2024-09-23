نيجيرفان بارزاني يجتمع بإدارة سوران ويدعو لحملة انتخابية هادئة (صور)

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بالمشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، ومديري الوحدات الإدارية التابعة للإدارة.

ونوقشت خلال الاجتماع، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأوضاع الإدارية والخدمية في المناطق التابعة للإدارة وأهمية الموقع الجغرافي لسوران ومنافذها الحدودية، وخاصة في مجالات التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي والسياحي، كما تم تقديم عرض ملخص لاحتياجات المنطقة في القطاعات المتنوعة.

وأثنى بارزاني، على الأعمال والخدمات التي قدمها المشرف ومديرو الوحدات الإدارية في إدارة سوران المستقلة، كما أشاد بالتقدم والازدهار اللذين تشهدهما المنطقة، مشيراً إلى الأرضية والفرص المتاحة للمزيد من التطوير والتنمية للمنطقة في العديد من المجالات المتنوعة.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم تسليط الضوء على الخطط والبرامج المستقبلية للأعمال والمشاريع في المنطقة، وجرى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن سبل حل المشاكل والنواقص وتأمين الاحتياجات، وفي هذا الصدد، أكد رئيس إقليم كوردستان، كامل الدعم لإدارة سوران من أجل تقديم خدمات أفضل للمنطقة.

وشكّلت حملة الدعاية الانتخابية المرتقبة لانتخابات برلمان كوردستان، والاستعداد لعملية التصويت في الانتخابات، محوراً آخر من الاجتماع، شدد فيه على أهمية الانتخابات والعمل على إنجاحها، داعياً الأطراف كلها إلى "إدارة حملة انتخابية حضارية هادئة".