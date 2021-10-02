نيجيرفان بارزاني: يجب أن يكون تواجد الديمقراطي الكوردستاني قوياً في بغداد

شفق نيوز/ أشار نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، إلى أن هناك أحزاباً عراقية تريد القضاء على إقليم كوردستان، محدداً سببين يؤكدان ضرورة تواجد الديمقراطي الكوردستاني بقوة في العاصمة بغداد.

وقال بارزاني، وهو أيضا رئيس الإقليم، في كلمة له في تجمع انتخابي في زاخو، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات العراقية المقبلة انتخابات مهمة جدا، وستثبت بأننا في ثورة جديدة ستزيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوة وثقلا سياسيا"، مضيفا "لدينا 3 مرشحين في دائرتي زاخو وسيميل ونأمل ان تصوتوا لهم".

وخاطب بارزاني أهالي زاخو بالقول، "توجهوا جميعا لصناديق الاقتراع وصوتوا لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، موضحا "عندما ينتصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستكون الاوضاع افضل واحسن".

وتابع بارزاني، "نتمنى منكم ان تصوتوا وبقوة لحزبكم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) لتثبتوا للصديق والعدو أن زاخو وسيميل وبازيلان كانت دائما الجبهة الاولى للحزب الديمقراطي وستكون القوة العظمى للحزب في الانتخابات المقبلة".

وقال، أيضا، إن "وجود الحزب الديمقراطي في زاخو يعني الدفاع والنضال والقوة والصمود وهذا سيبقى مستمراً"، مبينا أن "الحزب الديمقراطي وبصموده حافظ على الهوية الكوردية ودافع عن شعب كوردستان ولم يساوم على حقوق الكورد وكل ذلك تحقق بنضال قوات البيشمركة".

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجب أن يكون قويا في بغداد لسببين الأول هو تثبيت كل المكتسبات التي تحققت عن طريق النضال لشعب كوردستان، والسبب الثاني هو التعايش السلمي وقبول الآخر والحرية لكي نضمنها لكل العراقيين".

وأوضح رئيس إقليم كوردستان، "عندما تعرض الايزيديين والمسيحيين للجرائم على ايدي إرهابيي داعش فتحت كوردستان ابوابها، وفي عام 2014 قاتلنا ارهابيي داعش على طول الف و200 كيلو مترا وقدمنا اكثر من الفي شهيد في البيشمركة و7 آلاف جريح، واستقبلنا مليوني نازح".

ولفت إلى ان "الواقع يؤكد ان الحزب الديمقراطي هو صاحب الثقل الاقوى وصاحب الوزن الاقوى على المستوى المحلي والعراقي والاقليمي والدولي، مبينا أن " هناك احزاباً عراقية تريد ان تقضي على اقليم كوردستان وهي تتهجم على البارتي لكن الشعب العراقي فهم اللعبة، وفهم المقارنة بين الخدمات في كوردستان وبين مناطقهم".