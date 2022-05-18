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نيجيرفان بارزاني يثني على فنان كوردي عالمي وعلى الجوائز التي نالها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-18T08:45:16+0000
نيجيرفان بارزاني يثني على فنان كوردي عالمي وعلى الجوائز التي نالها

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، الفنان الكوردي المعروف الأستاذ شهرام ناظري، الذي يزور إقليم كوردستان.

ومنحت وزارة الثقافة بحكومة إقليم كوردستان، أول أمس الاثنين، جائزتها الذهبية إلى ناظري في مراسم تكريمية جرت للفنان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد التعبير عن ثنائه وتقديره لتاريخ وخدمات وأعمال الأستاذ ناظري الفنية وشهرته على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الجوائز التي نالها هي محل اعتزاز لكل كوردي ولأبناء كوردستان عامة، وإضافة إلى تأكيد كامل الدعم للأستاذ ناظري، تمنى له فخامته طول العمر ووافر الصحة واستمرار النجاحات.

من جهته، أكد الأستاذ ناظري أن تكريمه ومنحه جائزة في كوردستان أسعداه أكثر من كل التكريم والجوائز العالمية التي نالها وأكبر منها قيمة ومعنى، معبراً عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان ولقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني.

وحضر اللقاء وزير ووكيل وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان، وفقا للبيان.

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