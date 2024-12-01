نيجيرفان بارزاني يثني على دور المفكر الاسلامي مصطفى الزلمي بمناهضة العنف ضد المرأة

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، في منتدى الفكر الإسلامي الذين انعقد بالتعاون مع منظمة مصطفى الزلمي الثقافية في مدينة اربيل.

وانطلقت اعمال المنتدى بحضور وفد من الأزهر وجمع غفير من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والأكاديمية.

والقى الرئيس نيجيرفان بارزاني كلمة اثنى فيها على جهود العالم الكوردي والمفكر الاسلامي والقانوني الدكتور مصطفى الزلمي في مختلف القضايا التي تخص المجتمع ومنها قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها، ودحضه لظاهرة ختان الإناث التي كانت مستشرية في مناطق بإقليم كوردستان من خلال الادلة بالكتاب والسنة.

وقال نيجيرفان بارزاني في كملته، إن الراحل الزلمي لم يكن فقط عالما و مفكرا بل كان رمزا للإصلاح و التجديد في الفكر الإسلامي حيث تمكن هذا الرجل من جمع القيم الدينية مع متطلبات العصر الحديث سوية.

وأردف بالقول إن "الزلمي كان صاحب فكر عميق بان الدين الاسلامي ليس عائقا أمام التطور بل هو قوة دافعة للتنمية والتجديد"، مضيفا أنه "كان يعتقد ان الاسلام ولانه دين التسامح والعدل لا يقبل ابدا بالظلم والتفرقة".

وذكر نيجيرفان بارزاني "قرأت مؤلفات الدكتور الزلمي سابقا، وادركت ان ما نريد تحقيقه لن يكون سهلا دون وجوده و مساعدته".

وأشار الى أن "جوده كان مهما جدا ومؤثرا على قانون الأحوال الشخصية"، مبينا أن "الدكتور الزلمي انشأ مفهوما فكريا جديدا على اساس الفهم الإنساني للإسلام لذا المجتمع الكوردستاني دوما هو مدين لعطاءاته الفكرية والعملية".

ومضى نيجيرفان بارزاني ان "الزلمي كان يعتقد أن تمكين المرأة لا يتعلق فقط بحقوق الإنسان بل هو عامل أساسي لبناء مجتمع قوي"، قائلا إن "الراحل كان يعتقد بعدم إغلاق باب الاجتهاد وبقائه مفتوحا لمواكبة المجتمع والعصر".

وزاد بالقول "نحن في اقليم كوردستان ملتزمون بهذا النهج الذي رسمه الدكتور مصطفى الزلمي".

واختتم رئيس اقليم كوردستان كلمته بالقول: سنعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان والتأكيد على أن تكون كوردستان ملاذا للتسامح والتعايش".