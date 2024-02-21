نيجيرفان بارزاني يثني على دور القنصل التركي في تطوير العلاقات بين أربيل وأنقرة

شفق نيوز/ أثنى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على القنصل التركي في أربيل على دوره في تعزيز العلاقات بين بلاده والإقليم.

وذكر بيان رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل بعد ظهر اليوم، القنصل العام التركي في إقليم كوردستان محمد مولود ياقوت، الذي زار الرئيس مودعاً بمناسبة انتهاء مهامه.

وأثنى بارزاني خلال لقاء على أعمال ياقوت وشكره على جهوده التي بذلها في سبيل تطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان، آملاً له النجاح في مهامه ووظيفته الجديدة.

من جانبه، عبر القنصل التركي عن الشكر والامتنان لمساندة الرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان له لإنجاح مهامه، مبدياً ارتياحه للعمل في إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية.