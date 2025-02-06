نيجيرفان بارزاني يثني على دور الشركات الروسية في تطوير قطاع الطاقة بالإقليم

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بدور الشركات الروسية بتطوير قطاع الطاقة في الإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن اللقاء تناول العلاقات بين روسيا والعراق وإقليم كوردستان، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين اربيل وبغداد. كما تم الحديث عن دور روسيا في الإقليم في مجالات متعددة، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره أعرب نيجيرفان بارزاني، عن استعداد الإقليم لتعزيز علاقاته مع روسيا، مشيرًا إلى دور الشركات الروسية في تطوير قطاع الطاقة في الإقليم، خاصة في مجال النفط والغاز.

كما تم التطرق إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في العراق، حيث أبدى الجانبان دعمهما المشترك للجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين اربيل وبغداد، بحسب البيان.

وأضاف البيان، كما تم الحديث عن نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والخطط المستقبلية لتشكيل الحكومة القادمة.

وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد الجانبان دعمهما لاستقرار المنطقة وحماية حقوق الكورد، كما تمت مناقشة تهديدات داعش في العراق وسوريا وضرورة العمل المشترك لمكافحته.

اتفق الجانبان أيضًا على أهمية العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الدول في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.