نيجيرفان بارزاني يثني على إحاطة بلاسخارت ويحث لمشاركة دولية

شفق نيوز/ أثنى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على الإحاطة الخاصة لجينين بلاسخارت الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في مجلس الأمن.

وقال بارزاني في تغريدة له، "الإحاطة سلطت الضوء على أن وجود علاقة فعالة بين بغداد وأربيل ونظام فيدرالي معزز أمران ضروريان للاستقرار في البلد بأكمله، أرحب بمشاركة المجتمع الدولي للمساعدة في هذا الصدد".

https://twitter.com/IKRPresident/status/1331647879199526914

وقالت بلاسخارت ايضاً في إحاطتها أمس الثلاثاء، "أن العلاقة الإيجابية والبناءة بين العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان تشكل عاملا رئيسيا في استقرار البلد بأكمله. ودعت الطرفين إلى إظهار الشفافية - سواء كان ذلك في إدارة الإيرادات أو في قضايا خلافية أخرى لا حصر لها".

كما شددت على ضرورة أن تكون رواتب موظفي الخدمة المدنية بمنأى عن النزاعات السياسية، "فلا يمكن ولا ينبغي أن يقعوا جميعهم ضحية، لذا فإن الحل مسألة ملحّة، والإرادة السياسية لإيجاد مخرج سوف تثبت - مرة أخرى - أنها ذات أهمية كبرى".