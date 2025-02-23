نيجيرفان بارزاني يثني على جهود السفير البريطاني في دعم العراق وكوردستان
شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأحد، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيجن، بمناسبة انتهاء مهامه.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني عبّر خلال اللقاء عن تقديره لجهود السفير البريطاني في تعزيز العلاقات بين بريطانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، مشيدًا بدوره في دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومتمنيًا له النجاح في مهامه الجديدة.
من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب إقليم كوردستان على تعاونهم ودعمهم، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان في جميع المجالات.
وشكلت العلاقات بين بريطانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، محور النقاش في اللقاء، الذي حضره أيضًا القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.