نيجيرفان بارزاني يثمن موقف ألمانيا "العسكري" ويؤكد: مازلنا نواجه تهديداً مشتركا

شفق نيوز/ ثمنّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، قرار البرلمان الألماني على تمديد مهمة قوات بلاده في العراق لعام آخر ينتهي في تشرين الأول 2024.

I convey my gratitude to the government and parliament of the Federal Republic of Germany for extending the mandate of their troops in Iraq. We still face a common threat, and together, we will ensure the lasting defeat of ISIS.