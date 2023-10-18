نيجيرفان بارزاني يثمن موقف ألمانيا "العسكري" ويؤكد: مازلنا نواجه تهديداً مشتركا

نيجيرفان بارزاني يثمن موقف ألمانيا "العسكري" ويؤكد: مازلنا نواجه تهديداً مشتركا
2023-10-18T17:24:18+00:00

شفق نيوز/ ثمنّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، قرار البرلمان الألماني على تمديد مهمة قوات بلاده في العراق لعام آخر ينتهي في تشرين الأول 2024.

وقال بارزاني في تغريدة له: "أود أن أعرب عن امتناني لحكومة وبرلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية لتمديد ولاية قواتهم في العراق، حيث ما زلنا نواجه تهديدًا مشتركًا، وسنضمن معاً الهزيمة الدائمة لداعش".

وسبق أن أعلنت الحكومة الألمانية عن مشروع قرار لتمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لعام آخر "بناء على طلب الحكومة العراقية".

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