نيجيرفان بارزاني يثمن دور قطر في دعم استقرار المنطقة

شفق نيوز– أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء، القنصل العام لدولة قطر في الإقليم حسين بن علي الفضالة، بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.

وأعرب بارزاني خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الفضالة في تعزيز العلاقات بين قطر وإقليم كوردستان، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة.

كما جدد تقديره لدور أمير دولة قطر وقيادتها في دعم الاستقرار والسلام والتعاون الإقليمي في المنطقة.

من جانبه، عبّر الفضالة عن شكره وامتنانه لجميع الجهات في إقليم كوردستان على دعمها وتعاونها خلال فترة عمله، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، ورغبتها في توسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات.