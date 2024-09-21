نيجيرفان بارزاني يثمن دور علماء الدين في كوردستان بتعزيز التعايش والسلام

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، التهنئة لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس اتحادهم، أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد علماء الدين الإسلامي، وجميع رجال وعلماء الدين الأفاضل، متمنياً لهم دوام الموفقية والنجاح.

وأضاف، إننا اذ نقدر حضور ونضال وكفاح اتحاد العلماء ورجال الدين في عهدي الثورة والحرية، نستذكر بتقدير وإكبار جميع الشهداء من علماء الدين الإسلامي في كوردستان ونحيي أرواحهم الطاهرة.

وأكد، على دور وتأثير علماء الدين الأفاضل واتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، في تعزيز ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر، وفي التصدي للتطرف، وبث حب الوطن والسلم الاجتماعي، كما نؤكد على الدعم الكامل لجهود ومساعي اتحاد العلماء من أجل ضمان جميع حقوق علماء الدين.