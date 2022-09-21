نيجيرفان بارزاني يثمن دور علماء الدين الإسلامي في مواجهة التطرف

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، بيان تهنئة لاتحاد علماء الدين الإسلامي بمناسبة مرور 52 عاما على تأسيسه.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إنه "في الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، أتقدم بتهاني الحارة إلى السادة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العلماء ورجال وعلماء الدين كافة، وأرجو لهم النجاح".

وأضاف أنه "في هذه الذكرى ننظر بتقدير وامتنان إلى نضال وكفاح اتحاد العلماء في جميع مراحل الثورة والحرية ونحيي الأرواح الطاهرة لشهداء اتحاد العلماء. ونثمن عالياً دور ومكانة وتأثير اتحاد العلماء وعلماء الدين في المجتمع الكوردستاني وخاصة في تنمية التعايش والتسامح ومواجهة التطرف".

وتابع رئيس الإقليم بالقول "نبارك لاتحاد علماء الدين الإسلامي أعمالهم وجهودهم لتحقيق حقوق ومستحقات علماء الدين ونعبر عن مساندتنا التامة لخدمة وتحسين الأوضاع المعيشية لعلماء ورجال الدين".