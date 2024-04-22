نيجيرفان بارزاني يثمن دعم تركيا ويؤكد: إقليم كوردستان عامل دائم للسلام والاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للرئيس التركى رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، رغبة إقليم كوردستان بتقوية العلاقات بين أربيل وأنقرة.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، مساء الإثنين، إلى إقليم كوردستان في اطار زيارته الى العراق حيث جرى استقباله من قيل ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قُباد طالباني وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وذكر بيان صدر عن رئاسة اقليم كوردستان وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "في اجتماع جرى مناقشة زيارة أردوغان إلى بغداد ولقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين، وعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والتعاون الأمني".

وأضاف البيان؛ أن نيجيرفان بارزاني أعرب ، خلال الاجتماع ، عن رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات مع الجمهورية التركية في كافة المجالات، وأكد أن إقليم كوردستان سيكون دائماً عامل سلام واستقرار في المنطقة، كما شكر رئيس الاقليم؛ تركيا على دعمها لإقليم كوردستان. في الأوقات الصعبة.

وبدوره أكد رئيس الوزراء مسرور بارزاني استعداد حكومة إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا، كما تحدث عن فرص العمل والاستثمار للشركات التركية في كافة المجالات وعبر عن شكره على الاستمرار في العمل وتنفيذ المشاريع في الوضع الاقتصادي الصعب.

من جانبه، أكد الرئيس أردوغان دعم بلاده المتواصل للعراق وإقليم كوردستان واستعداد بلاده للتعاون ومواصلة توسيع العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات، كما شدد على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وحل المشاكل وضمان حقوق المكونات.

كما ناقش الجانبان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العراق واقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانب اخر استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أربيل.

وفي اجتماع، وُصف زيارة الرئيس التركي والوفد المرافق له إلى بغداد والتفاهمات والاتفاقيات بين العراق وتركيا بالمهمة والتاريخية وعامل التنمية والسلام.

كما جرى التأكيد على تطوير وتوسيع العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات، وتعميق مبادئ حسن الجوار وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وكانت آخر التطورات في المنطقة محورا آخر خلال الاجتماع.

من جهته ذكر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان: "استقبلنا مساء اليوم مع رئيس إقليم كوردستان السيّد نيجيرفان بارزاني، في مطار أربيل الدولي، رئيس الجمهورية التركية السيّد رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، وعقب انتهاء مراسم الاستقبال، عقدنا اجتماعاً مشتركاً بحضور عدد من المسؤولين البارزين في الإقليم، بحثنا فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وأضاف: "شهد الاجتماع، تأكيداً متبادلاً على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من خلال المفاوضات واستناداً إلى الدستور، فضلاً عن توثيق التنسيق والتعاون المشترك، ولا سّيما في مجال التجارة والاستثمار".