نيجيرفان بارزاني يتوجه إلى أنقرة لبحث التعاون الإقليمي

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيتوجه يوم غد الأربعاء (16 تشرين الأول 2024) في زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان بارزاني سيلتقي مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث سيتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان.

واوضح أن الجانبين سيناقشان مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ومجموعة من القضايا التي تهم الجانبين.