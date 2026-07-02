نيجيرفان بارزاني يتوجه إلى طهران غداً

شفق نيوز- أربيل

من المقرر أن يتوجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، غداً الجمعة إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن بارزاني وخلال تواجده في طهران سيعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية الإيراني مسعود بزيشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

كما من المقرر أن يشارك نيجيرفان بارزاني في مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق لإيران علي خامنئي.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد كشفت أمس الاربعاء، عن الشخصيات العراقية التي ستشارك بتشييع خامنئي.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية في خبر لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الوفد العراقي الذي سيشارك بتشييع خامنئي، سيضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بالإضافة إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، فضلاً عن وفد كوردي موسع يضم قادة الحزبين في الإقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.