نيجيرفان بارزاني يتوجه إلى طهران

شفق نيوز/ توجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لحضور "لقاء تشاوري" تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران، عقب اختتام زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد".

وأضافت "تأتي زيارة الرئيس بارزاني إلى طهران بدعوة رسمية للمشاركة في لقاء تشاوري تنظمه وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقرر عقده يوم غد الأحد".

وبينت "تؤكد مشاركة الرئيس بارزاني في هذا اللقاء دعم إقليم كوردستان لجهود الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي البنّاء بين الدول والشعوب في المنطقة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتعايش السلمي".

وأشارت إلى أنه "بحسب جدول أعمال الزيارة، من المقرر أن يعرض الرئيس بارزاني خلال الاجتماع رؤية إقليم كوردستان لمستقبل المنطقة، ويشدد على أهمية التعاون المشترك على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينة "كما سيلتقي خلال زيارته، كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العلاقات الإيرانية مع العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب الأوضاع العامة في المنطقة".