نيجيرفان بارزاني يتوجه إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية

شفق نيوز- أربيل

غادر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عصر اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيطالية روما، وكذلك إلى الفاتيكان، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في إطار زيار رئيس الإقليم إلى إيطاليا، سيلتقي ببابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية ودولة الفاتيكان.

وستتناول اللقاءات علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيطاليا والفاتيكان، والوضع السياسي والأمني ​​في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.