نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي هذه فحواها

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عبر من خلالها عن سعادته بالحوار الذي جرى بينهما في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في شهر شباط المنصرم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم اليوم الثلاثاء، ان الوزير أشار إلى أن ذلك كان فرصة للتأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد من خلال الحوار والتفاهم.

وأكد بلينكن في رسالته على أن تعاوناً وشراكة متينين يربطان بين أمريكا وبين العراق الاتحادي وإقليم كوردستان، معبراً عن التزام بلاده ودعمها المستمر للعراق ولاستقرار وأمن وسيادة العراق.