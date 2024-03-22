نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من وزير الخارجية التركي يؤكد فيها على تعزيز التعاون والشراكة

شفق نيوز/ تلقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، رسالة تهنئة من هاكان فيدان وزير خارجية تركيا بمناسبة عيد نوروز.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم فقد عبر الوزير عن تمنياته بسنة ملؤها السرور والطمأنينة والصحة الجيدة للرئيس نيجيرفان بارزاني.

وكتب وزير الخارجية التركي في رسالته: فخامة الرئيس، صديقي العزيز، أهنئكم من الأعماق بعيد نوروز الذي هو رمز الصمود والسلام وعودة الحياة إلى الطبيعة وسنة جديدة وتقليد مشترك عميق لنا. كما عبر فيدان عن أمله في تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في سبيل تحقيق الأمان والسلام في المنطقة.