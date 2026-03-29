نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من ملك الأردن

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد رسالة من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

وقدم ملك الأردن، في رسالته تعازيه ومواساته الشخصية وتعازي الأردن لبارزاني وعائلات وذوي ضحايا الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف سوران في الـ 24 من الشهر الجاري، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما أدان، ملك الأردن، بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف يوم أمس منزل نيجيرفان بارزاني في دهوك، مؤكداً دعم بلاده لإقليم كوردستان وحماية أمن واستقرار العراق.