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نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من رئيسة وزراء بريطانيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-04T07:10:14+0000
نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من رئيسة وزراء بريطانيا

شفق نيوز/ تلقی رئيس ٳقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رسالة من ليز ترس رئيسة وزراء بريطانيا جددت فيها دعم بلادها إلى الإقليم على مختلف الصعد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم اليوم الثلاثاء، أن ترس شكرت مشاركة الرئيس نيجيرفان بارزاني في مراسم عزاء الملكة اليزابيث الثانية، الملكة الراحلة للمملكة المتحدة، وعبرت كذلك عن سعادتها حيال لقائه مرة اخری في لندن .

واكدت رئيسة وزراء بريطانيا في رسالتها تقدير بلدها للعلاقة القوية القائمة مع ٳقليم كوردستان كمشارك رئيس في الشرق الاوسط.

وكذلك اشارت الی ان للمملكة المتحدة مع ٳقليم كوردستان قيما مشتركة مثل حرية التعبير والتربية والأولويات المشتركة كالمسائل الأمنية ومواجهة الارهاب، مؤكدة على الاستمرار في مثل هذه المهام المشتركة.

وفي الختام عبرت رئيسة وزراء بريطانيا عن املها في العمل مع ٳقليم كوردستان بشكل افضل خلال ادائها لمهامها الجديدة وان يتم توسيع مديات الصداقة والعلاقات المشتركة بين الجانبين.

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