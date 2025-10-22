نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من ترمب

شفق نيوز- أربيل

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شكره وتقديره لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على جهوده في تعزيز السلام والتعايش السلمي، ومساعيه لإنهاء الخلافات في الشرق الأوسط.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن بارزاني تلقى مساء أمس الثلاثاء، رسالة من الرئيس الأميركي تضمنت الشكر لرئيس الإقليم على جهوده ومساعيه في سبيل تحقيق السلام، كما شدد على أهمية إنهاء الخلافات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ترمب في رسالته أن دول العالم قادرة على تجاوز الخلافات القديمة والمضي نحو مستقبل مشترك يسوده السلام والنجاح والتقدم.

وعبّر الرئيس الأميركي عن التزامه الشخصي والتزام إدارته بدعم جهود تحقيق سلام مستدام وإنهاء الصراعات والعنف في المنطقة والعالم بأسره.

واختتم رسالته بنقل تحياته وتمنياته بالتوفيق لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ولأسرته.