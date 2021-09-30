نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من الرئيس الفرنسي وبيان يكشف مضمونها

شفق نيوز/ تسلم رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الخميس رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسلم القنصل الفرنسي العام في الإقليم أوليفيي ديكوتيني الرئيس بارزاني الرسالة في لقاء جمعهما اليوم في أربيل الرسالة الخطية وهذا نصها:

السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني المحترم:

يشرفني ويسعدني أن أشكركم باسم فرنسا وباسمي على الترحيب الحار الذي حظيت به من حضرتكم خلال زيارتي الى اربيل، وكما وعدتكم خلال اجتماعاتنا السابقة في بغداد وباريس بزيارة أربيل .

وفي جزء آخر من الرسالة جاء فيه: إن فرنسا وإقليم كوردستان تربطهما علاقة عتيدة وفريدة، ينبغي أن نتمسك بها وعلى مستوى عال، وقد عكست روح الصداقة والوفاء والوئام هذه في اجتماعاتنا واكسبتها ثراء وتغييراً في آرائنا، واردت من اللقاء الذي جمعني مع الزعيم مسعود بارزاني، وأُسرة الشهيد هوجام سورجي في اربيل أن أثمن عاليا هذا الوفاء والوئام.

وفي نهاية رسالته كتب ماكرون "أنا متأكد من أن إقليم كوردستان سيستفيد من التقدم المحرز في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ومتأكد من أن فرنسا ستواصل مكافحة الإرهاب، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية معكم".