نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة إدانة وتضامن من الاتحاد الأوروبي بعد هجوم دهوك

شفق نيوز- بروكسل

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وسفارات الدول الأعضاء في الاتحاد، مساء اليوم السبت، الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، مشددة على ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الإجرامي إلى العدالة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تلقى، مساء اليوم السبت، رسالة من سفير الاتحاد الأوروبي في العراق كليمنس سيمتنر".

وأضاف البيان أن "في الرسالة، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وسفارات الدول الأعضاء في الاتحاد بشدة الهجوم الذي استهدف اليوم منزل الرئيس نيجيرفان بارزاني في دهوك. كما أعربوا عن ارتياحهم لعدم وقوع أي ضحايا نتيجة الهجوم".

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن "هذا النوع من العنف غير المسؤول يحمل خطر التسبب في مزيد من التصعيد في الأوضاع الحساسة بالعراق، وخاصة في إقليم كوردستان".

كما شدد على ضرورة "تقديم مرتكبي هذا العمل إلى العدالة، لأن أي هجوم على مؤسسات الدولة والمسؤولين الذين يمثلون العراق وإقليم كوردستان، أو على البعثات الدبلوماسية، هو عمل إجرامي ولا يحتمل أي تبرير".

وفي ختام الرسالة، تمت دعوة جميع الأطراف "لدعم الجهود الرامية لإيجاد حلول سلمية داخل العراق ودعم المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة".

وبحسب البيان، فقد شكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سفير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على رسالتهم وموقفهم في إدانة الهجوم ودعم الأمن والاستقرار.

هذا وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، اليوم السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.