نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة تهنئة من وزير الخارجية التركي بمناسبة نوروز

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة من وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن جاووش أوغلو قدم من خلال رسالته، التهاني للرئيس نيجيرفان بارزاني، وعدّ نوروز عاملاً معززاً للأخوة ورمزاً للتجدد والانبعاث والوفاق والفرح، مثّل على مدى التاريخ تعاطي الإنسان مع فهم الحياة والطبيعة.

وأشار وزير خارجية تركيا إلى أن بلده يستقبل نوروز بحزن جراء زلزال مطلع شباط المنصرم، شاكراً بارزاني على زيارته لتركيا وتفقده المناطق المتضررة من الزلزال و إبداء تعاطفه مع الضحايا.

وفي ختام الرسالة، عبر جاووش أوغلو عن أمله في السلام والرخاء لتركيا والعالم، والصحة الجيدة والسعادة والسلامة للرئيس نيجيرفان بارزاني وشعب إقليم كوردستان.