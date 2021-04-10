نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة لزيارة الجامعة العربية

شفق نيوز/ وجه الأمين العام للجامعة العربية جمال أبو الغيط، اليوم السبت، الدعوة لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة الجامعة العربية في القاهرة، معربا عن دعم الجامعة العربية للعراق وكوردستان لحل جميع المشكلات واجتياز المصاعب.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى في بغداد مساء السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مبينا ان الجانبين ناقشا الأوضاع في العراق واقليم كوردستان وان الجانبين كانا متفقين على أن حل المشكلات بين أربيل وبغداد يحقق الأمن والاستقرار للعراق وبعد حل المشكلات سيعود العراق دولة قوية في المنطقة ويمارس دوره في المنطقة والعالم.

واكد الجانبان؛ على انه من اجل اجتياز المصاعب والتحديات في هذه المرحلة فإن التعاون بين اربيل وبغداد وجميع القوى والمكونات ضروري ومهم.

واضاف البيان؛ ان ابو الغيط اشار الى ان العراق لديه المصادر البشرية والطبيعية الغنية وجدد دعم الجامعة العربية للعراق وإقليم كوردستان في حل مشكلاتهما واجتياز الصعاب ومواجهة الإرهاب، موجها الدعوة لرئيس الاقليم لزيارة مقر الجامعة العربية في القاهرة.

كما اشار البيان الى ان بارزاني من جهته جدد التأكيد على انه متواجد في بغداد لمناقشة أوضاع البلاد والتعاون والتنسيق لمواجهة التحديات مع المسؤولين فيها وحل المشكلات، مبينا انه من اجل ذلك هناك لدينا ارادة الحل على اساس الدستور ويتوجب حل المشكلات جميعا من أجل تأمين الاستقرار في العراق.

ونوه البيان الى ان الاوضاع في المنطقة بصورة عامة وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت جزءا آخر من الاجتماع.