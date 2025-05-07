نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة الدوحة

شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، دعوة رسمية من رئيس الوزراء القطري للمشاركة في قمة الدوحة.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، استقبل مساء اليوم، القنصل العام لدولة قطر في الإقليم حسين بن علي الفزاع.

وخلال اللقاء، سلّم القنصل القطري دعوة رسمية من رئيس وزراء دولة قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى الرئيس بارزاني، للمشاركة في أعمال قمة الدوحة المقررة في شهر كانون الأول المقبل، والتي ستُعقد تحت إشراف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن شكره وتقديره على الدعوة، مؤكداً استعداده للمشاركة في القمة، ومشدداً على رغبة الإقليم في تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع دولة قطر.

من جانبه، أكد القنصل العام لدولة قطر أهمية تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الثنائي.

وشهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار والعمل القطري في العراق والإقليم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في المنطقة.