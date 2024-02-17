نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر (COP29) في أذربيجان

شفق نيوز/ قالت رئاسة إقليم كوردستان، يوم السبت، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني تلقى دعوة رسمية من قبل رئيس أذربيجان إلهام علييف لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) المقرر انعقاده في شهر تشرين الثاني من العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه علييف في اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ الأمني المنعقد في ألمانيا، وفقا لبيان لرئاسة الاقليم.

وقال البيان إنه في اللقاء، هنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني الرئيس علييف على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات والتعاون المتبادل بين أذربيجان والعراق وإقليم كوردستان على وجه الخصوص.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات فتح القنصلية العامة لأذربيجان في أربيل، الأمر الذي سيساعد على تطوير العلاقات.

كما دعا الرئيس علييف الرئيس نيجيرفان بارزاني لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المقبل بشأن تغير المناخ (COP29) الذي سيعقد في أذربيجان هذا العام، بحسب البيان.

وتابعت الرئاسة في بيانها أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والتهديدات التي يتعرض لها السلام والاستقرار، وأكد الجانبان مجددا التزامهما بالحفاظ على السلام والاستقرار والعمل معا لتحقيق هذا الهدف.