نيجيرفان بارزاني وماكرون يشددان على استئناف مفاوضات اتفاق 10 آذار

شفق نيوز- اربيل

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث أوضاع العراق وإقليم كوردستان والشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على المستجدات في سوريا.

وذكر بيان للرئاسة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين أعربا عن قلقهما العميق إزاء الاضطرابات والاشتباكات الجارية في سوريا، ودعوا جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع، مؤكدين دعمهما للاستئناف الفوري للمفاوضات الرامية إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس ماكرون بدور وجهود نيجيرفان بارزاني في الوساطة، ومساعيه الهادفة إلى تهدئة الأوضاع في سوريا ومنع المزيد من التصعيد.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني أهمية تثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري المستقبلي، معرباً عن شكره وتقديره لدور فرنسا ودعم الرئيس ماكرون في سبيل إنهاء التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة.

يشار إلى أن اتفاق 10 آذار يُعد أحد المسارات السياسية الرامية إلى تهدئة التوتر في شمال سوريا، وقد أُعلن عنه في وقت سابق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية، بهدف وقف التصعيد وفتح باب الحوار حول الملفات الأمنية والإدارية والإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد.

وينص الاتفاق على جملة من المبادئ، أبرزها خفض التوتر العسكري، وحماية المدنيين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين عبر الحوار السياسي، إلى جانب التمهيد لخطوات لاحقة تتعلق بالإدارة المحلية ومستقبل هذه المناطق ضمن إطار الدولة السورية.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، شهدت المرحلة اللاحقة تعثراً في تنفيذ بنوده نتيجة التطورات الميدانية والاشتباكات المتقطعة، ما أدى إلى تجميد مسار المفاوضات في أكثر من محطة.