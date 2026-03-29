نيجيرفان بارزاني يتلقى اتصالاً من أبو الغيط يدين هجوم المسيّرات في دهوك

شفق نيوز- دهوك

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أدان فيه الأخير الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف منزل بارزاني في دهوك.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للهجوم، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية لحماية أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للاتصال ولموقف جامعة الدول العربية الداعم للعراق وإقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن الاتصال تناول أيضاً آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب.

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، يوم امس السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.