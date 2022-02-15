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نيجيرفان بارزاني: يتعين أن نكون صفاً واحداً للحفاظ على المكتسبات وليس المناصب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-15T13:14:35+0000
نيجيرفان بارزاني: يتعين أن نكون صفاً واحداً للحفاظ على المكتسبات وليس المناصب

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء الأطراف السياسية الكوردستانية إلى مراعاة وحدة الصف، و المواقف ازاء القضايا المصيرية التي تتعلق بالمكتسبات الدستورية للإقليم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم حفل تأبيني بمناسبة مرور عام على رحيل القيادي في الديمقراطي الكوردستاني روز نوري شاويس والذي أُقيم في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال الرئيس بارزاني خلال الكلمة، إن "شرط نجاحنا يكمن بوحدة الصف، و يتعين على الكورد ان يكونوا صفا وصوتا واحدا للحفاظ على المكتسبات وليس على المناصب والدرجات الوظيفية".

وذكر أيضا أن "الراحل (روز نوري شاويس) كان يعتقد انه ينبغي ان نتوحد، وكذلك يعتقد وللاسف الشديد ان فكرة تحكيم الدستور في بغداد غير راسخة لغاية الآن".

كما لفت نيجيرفان بارزاني إلى أنه "إذا لم نكن موحدي الصفوف فإننا لن نتمكن من الحفاظ على المكتسبات، ولن نتمكن من تنميتها"، مؤكدا أنه "يجب أن نكون جديين في هذا الصدد، وأن نواصل النضال سوية لتلك الأهداف التي ضحينا كثيرا من أجلها سواء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أو الاتحاد الوطني الكوردستاني والأطراف السياسية الكوردستانية الاخرى".

رئيس الإقليم تابع بالقول "ينبغي أن نعمل جميعنا على ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان رغم الاختلاف وتعدد الآراء إلّا أنّ الشرط الوحيد لتخطي هذه المرحلة هو بوحدة الصف، وبالوحدة يمكن ان نحقق الكثير من النجاحات بالمستقبل".

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